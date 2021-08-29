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الأحد، 29-08-2021 11:37 م

الإمارات توزع 18 مليون جرعة من لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، توزيع أكثر من 20 ألف جرعة من لقاحات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات الموزعة إلى 07ر18 مليون جرعة.

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وأضافت الصحة الإماراتية في بيان اليوم الأحد، أن نسبة متلقي الجرعة الأولى بلغت 65ر86 بالمئة ومتلقي الجرعتين 67ر75 بالمئة من إجمالي عدد السكان.


وبلغ معدل توزيع اللقاحات 77ر180 جرعة لكل 100 شخص بدولة الإمارات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

بترا 

 

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