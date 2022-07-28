التدخين يزيد خطر مضاعفات كورونا

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة اعتمدت على البيانات الإحصائية، إن مرضى كورونا الذين أبلغوا عند دخولهم المستشفيات عن أنهم مدخنون كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 45%، وأكثر عرضة لتلقي تهوية ميكانيكية بنسبة 39% مقارنة بالمرضى غير المدخنين.



واعتمدت الدراسة التي نشرتها مجلة "بلوس وان" الطبية على سجل بيانات جمعية القلب الأمريكية الخاص بكوفيد-19. وتضمنت تجميعاً لسجلات 107 مستشفى في الولايات المتحدة، وغطت الفترة من يناير (كانون ثاني) 2020 وحتى مارس (آذار) 2021.

اضافة اعلان



وقالت النتائج إن التدخين كان عامل خطر أقوى للوفاة بين الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و59 عاماً، وإنه ارتبط بمضاعفات خطيرة. وشمل التدخين في هذه الدراسة السجائر التقليدية القابلة للاحتراق، والإلكترونية.



وتوفر هذه النتائج أوضح دليل حتى الآن على أن الأشخاص الذين يدخنون السجائر التقليدية أو الإلكترونية لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأعراض شديدة لكوفيد- 19، والوفاة نتيجة العدوى.

24