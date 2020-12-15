السعودية: 10 وفيات و 142 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و142 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في البلاد ارتفع إلى 6069، وإجماالي الإصابات 360155، في حين تم تسجيل 201 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 350993 شخصاً.الى ذلك، حددت الوزارة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنون والمقيمون ممن هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة.وكانت الوزارة أعلنت سابقاً عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم.