السماح بخدمة التوصيل في الأيام التي تخضع لحظر تجول جزئي عند زيادة مدة الحظر

الوكيل الاخباري -

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أعلن وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، الاثنين، السماح بخدمة التوصيل للمنازل خلال ساعات حظر التجول الجزئي عند زيادة الساعات المرتقبة، ضمن الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار "مجتمعي" لفيروس كورونا المستجد.وأوضح دودين لـ "المملكة" أن القرار لا يشمل يوم الجمعة الذي يُطبق خلاله حظر تجول شامل، مؤكداً على أن تلك الخطوة ستترافق مع تشديد لإجراءات الصحة والسلامة العامة.وتحدث الناطق الرسمي عن زيادة ساعات حظر التجول الشامل اليومي بشكل "مؤكد"، بعد أن ترفع لجنة الأوبئة توصياتها لمجلس الوزراء، لكن زيادة الساعات ستكون مترافقة مع "إجراءات طيبة أثناء زيادة الساعات لتمكين الناس من قضاء بعض الحوائج".