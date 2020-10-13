الصحة العالمية : الأيام الأربعة الماضية كانت الأسوأ منذ بدء كورونا حتى الآن

الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، امس الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تتزايد في جميع أنحاء العالم، وشهد كل يوم من الأيام الأربعة الماضية أكبر عدد من الحالات الجديدة حتى الآن.

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وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي "نشهد الآن زيادة في عدد الحالات المبلغ عنها لكوفيد- 19، خاصة في أوروبا والأمريكتين، كل يوم من الأيام الأربعة الماضية شهد أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها حتى الآن".



وفقًا لإحصاءات المنظمة، تم تسجيل إجمالي عدد مصابين قدره 37.4 مليون حالة، حتى يوم امس الاثنين. تم تسجيل عن 307 آلاف حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر - سبوتنك



