الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

ماكرون يحذر من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

نقابة الصحفيين تنعى الصحفي الدكتور عصام سليمان الموسى

مدير الأمن العام: لن تغيب صور شهدائنا عن أعيننا

وزير السياحة يكرم الفائزين بجائزة الحفاظ على التراث العمراني والحضري

مصدر أمني لبناني: حادثة العاقبية بدأت تتكشف كل فصولها

الشاعر: ارتفاع الطلب على رحلات العمرة وتوقعات بذروتها خلال عطلة المدارس الشتوية

هيئة الأسرى الأردنيين: اتفاقية لنقل أسرى من سجون الاحتلال واستكمال محكوميتهم بالأردن

تعيين الدكتورة وجدان صالح أبوالهيجاء رئيساً لجامعة الأميرة سمية

تعديل وزاري مرتقب على حكومة الخصاونة

التعامل مع 1277 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الخميس، 22-12-2022 12:52 م

الصحة العالمية تعرب عن 'قلقها البالغ' إزاء إصابات كورونا في الصين

20221221104214afpp-afp_334x7ur.h-730x438


الوكيل الإخباري - أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن "قلقه البالغ" إزاء موجة الاصابات غير المسبوقة بفيروس كورونا في الصين، وطالب بكين بمعلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

اضافة اعلان

 

و في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أوضح تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قائلا: "منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين".


وأضاف: "بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية الى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي ادخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة".

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
A7510B21-995D-4B6D-94F3-0C5CED45D296

كم يعيش 'كورونا' على جثث البشر؟

thumbs_b_c_600143769ffd316d54a5df9c77d0bf2a

الصحة التونسية تعلن وفاة 6 أشخاص وإصابة 195 آخرين بكورونا خلال أسبوع

5587911288122-12-21d15f8d265f3ee48fde85a06f318844b0c902978e

روسيا تسلم 100 ألف جرعة من لقاح 'سبوتنيك لايت' ضد كورونا لجيبوتي

image_750x_639dc33b4801a

كورونا يعود بقوة لبلد أوروبي.. الإصابات تضرب الشباب

f20142437

الصين تسابق الزمن لتعزيز النظام الصحي مع ارتفاع حصيلة وفيات كورونا

69a28b95-0090-4aff-9599-6fac2fd2-1671287741

القصر الملكي في تايلاند يعلن إصابة الملك والملكة بكورونا

أخبار متعلقة
458204_34_1669814833

الصين ترد على انتقادات كورونا.. وتنتقد مناورات "الخصوم"

_116502342_29533110-6c9a-4cbb-b055-a0509c4907f8

الصين تكثف عمليات تطعيم المسنين ضد كوفيد 19

_127798833_chinaprotest2reuters

المحتجون في الصين يطالبون الرئيس شي علنا بالاستقالة بسبب قيود كوفيد

manar-05668820016569336293

بكين تنفي أن يكون الشعب الصيني محبطا من إجراءات مكافحة كورونا

63817608a6747

الصين : ثالث ارتفاع قياسي على التوالي في إصابات كورونا

0BZTPCjkdxTaUgk5SZdjNWFyE6HeEY4h4doDCu3r

الصين تفرض إغلاقا عاما في مدينة تشنغتشو لمكافحة تفشي كورونا