الصحة العالمية تعرب عن 'قلقها البالغ' إزاء إصابات كورونا في الصين

الوكيل الإخباري - أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن "قلقه البالغ" إزاء موجة الاصابات غير المسبوقة بفيروس كورونا في الصين، وطالب بكين بمعلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

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و في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أوضح تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قائلا: "منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين".



وأضاف: "بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية الى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي ادخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة".

روسيا اليوم