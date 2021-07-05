الصحة تحدد مراكز التطعيم لمن هم فوق الـ40 - أسماء

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك أسماء المراكز التي تتوفر فيها الجرعة الأولى للمطعوم لمن هم فوق الـ 40 عاماً، دون تحديد موعد مسبق.اضافة اعلان
وجاءت كالتالي :
المركز الثقافي اربد
جامعة العلوم والتكنولوجيا_ البواية الرئيسية_ الصالة الرياضية اربد
لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربد
مدينة الحسن الرياضية اربد
مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through اربد
مركز صحي حبراص الشامل اربد
مركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربد
مركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربد
مركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربد
مركز صحي الطيبة الشامل اربد
مركز صحي قميم الشامل اربد
مستشفى الامير راشد العسكري اربد
نادي اتحاد الرمثا اربد
جامعة البلقاء التطبيقية - صالة النشاطات الرياضية - بوابة 4 البلقاء
قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة البلقاء
مدرسة معدّي الثانوية للبنات البلقاء
مركز صحي الفحيص البلقاء
مركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء
جامعة الزرقاء - مسرح زاركي بوابة 4 الزرقاء
قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء الزرقاء
كلية رفيدة الاسلمية الزرقاء
مخيم الازرق للاجئين السوريين الزرقاء
مدينة الامير محمد للشباب.. البوابة الغربية..داخل السيارة drive through الزرقاء
مركز صحي الازرق الشامل الزرقاء
مركز صحي الضليل الشامل الزرقاء
مستشفى الامير هاشم بن الحسين العسكري / الزرقاء الزرقاء
مستشفى الحكمة الحديث الزرقاء
مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاء
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الطفيلة
مركز صحي الحسا الشامل الطفيلة
مركز صحي بصيرا الشامل الطفيلة
مستشفى الامير زيد العسكري الطفيلة
الجامعة الاردنية/ساحة موقف الطوابق بعد البوابة الشمالية/تطعيم من داخل السيارة ( Drive-through ) العاصمة
المستشفى الاستشاري العاصمة
المستشفى الإيطالي العاصمة
جامعة الاسراء-الصالة الرياضية- البوابة الشمالية العاصمة
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة..بوابة ٣.. الصالة الرياضية. العاصمة
حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة
حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة
ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة
ديوان عشائر العجارمة -ناعور العاصمة
صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني - القويسمة العاصمة
مدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through العاصمة
مركز صحي ابو نصير الشامل العاصمة
مركز صحي القويسمة الشامل العاصمة
مركز صحي وادي السير الشامل العاصمة
مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة
مستشفى ابن الهيثم العاصمة
مستشفى الاسراء العاصمة
مستشفى الاسلامي العاصمة
مستشفى الامير حمزة العاصمة
مستشفى الأردن العاصمة
مستشفى البشير العاصمة
مستشفى البيادر التخصصي العاصمة
مستشفى التخصصي العاصمة
مستشفى الحياة العام العاصمة
مستشفى الرويال العاصمة
مستشفى الكندي العاصمة
مستشفى المقاصد الخيرية العاصمة
مستشفى لوزميلا العاصمة
مستشفى ماركا التخصصي العاصمة
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة
مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري / العقبة العقبة
مستشفى الإسلامي/ العقبة العقبة
مركز صحي الربة الكرك
مركز صحي الصافي الكرك
مركز صحي القطرانة الكرك
مركز صحي المزار الجنوبي الكرك
الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرق
مخيم الزعتري للاجئين السوريين المفرق
مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرق
مركز صحي ارحاب الشامل المفرق
مركز صحي الزعتري الشامل المفرق
مركز مستشفى البادية الشمالية المفرق
مركز صحي الرازي الشامل جرش
مركز صحي جرش الشامل جرش
نادي جرش الرياضي جرش
مركز صحي اشتفينا الشامل عجلون
مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) عجلون
مركز صحي عجلون الشامل عجلون
مستشفى الاميرة هيا العسكري عجلون
مجمع النقابات المهنية - مأدبا مأدبا
مركز صحي ذيبان مأدبا
مركز صحي شمال مأدبا الشامل مأدبا
مركز صحي البتراء الشامل معان
مركز صحي الجفر معان
مركز صحي الحسينية الشامل معان
مركز صحي الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبه معان
مركز صحي الطيبة / البتراء معان
مركز صحي معان الشامل معان