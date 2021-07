الصحة تحدد مراكز التطعيم لمن هم فوق الـ40 - أسماء

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك أسماء المراكز التي تتوفر فيها الجرعة الأولى للمطعوم لمن هم فوق الـ 40 عاماً، دون تحديد موعد مسبق.

اضافة اعلان

وجاءت كالتالي :

المركز الثقافي اربدجامعة العلوم والتكنولوجيا_ البواية الرئيسية_ الصالة الرياضية اربدلجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربدمدينة الحسن الرياضية اربدمدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through اربدمركز صحي حبراص الشامل اربدمركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربدمركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربدمركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربدمركز صحي الطيبة الشامل اربدمركز صحي قميم الشامل اربدمستشفى الامير راشد العسكري اربدنادي اتحاد الرمثا اربدجامعة البلقاء التطبيقية - صالة النشاطات الرياضية - بوابة 4 البلقاءقاعة لجنة تحسين مخيم البقعة البلقاءمدرسة معدّي الثانوية للبنات البلقاءمركز صحي الفحيص البلقاءمركز صحي عين الباشا الشامل البلقاءجامعة الزرقاء - مسرح زاركي بوابة 4 الزرقاءقاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء الزرقاءكلية رفيدة الاسلمية الزرقاءمخيم الازرق للاجئين السوريين الزرقاءمدينة الامير محمد للشباب.. البوابة الغربية..داخل السيارة drive through الزرقاءمركز صحي الازرق الشامل الزرقاءمركز صحي الضليل الشامل الزرقاءمستشفى الامير هاشم بن الحسين العسكري / الزرقاء الزرقاءمستشفى الحكمة الحديث الزرقاءمستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاءمديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الطفيلةمركز صحي الحسا الشامل الطفيلةمركز صحي بصيرا الشامل الطفيلةمستشفى الامير زيد العسكري الطفيلةالجامعة الاردنية/ساحة موقف الطوابق بعد البوابة الشمالية/تطعيم من داخل السيارة ( Drive-through ) العاصمةالمستشفى الاستشاري العاصمةالمستشفى الإيطالي العاصمةجامعة الاسراء-الصالة الرياضية- البوابة الشمالية العاصمةجامعة العلوم التطبيقية الخاصة..بوابة ٣.. الصالة الرياضية. العاصمةحدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمةحدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمةديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمةديوان عشائر العجارمة -ناعور العاصمةصالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني - القويسمة العاصمةمدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through العاصمةمركز صحي ابو نصير الشامل العاصمةمركز صحي القويسمة الشامل العاصمةمركز صحي وادي السير الشامل العاصمةمركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمةمستشفى ابن الهيثم العاصمةمستشفى الاسراء العاصمةمستشفى الاسلامي العاصمةمستشفى الامير حمزة العاصمةمستشفى الأردن العاصمةمستشفى البشير العاصمةمستشفى البيادر التخصصي العاصمةمستشفى التخصصي العاصمةمستشفى الحياة العام العاصمةمستشفى الرويال العاصمةمستشفى الكندي العاصمةمستشفى المقاصد الخيرية العاصمةمستشفى لوزميلا العاصمةمستشفى ماركا التخصصي العاصمةمديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبةمستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري / العقبة العقبةمستشفى الإسلامي/ العقبة العقبةمركز صحي الربة الكركمركز صحي الصافي الكركمركز صحي القطرانة الكركمركز صحي المزار الجنوبي الكركالملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرقمخيم الزعتري للاجئين السوريين المفرقمركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرقمركز صحي ارحاب الشامل المفرقمركز صحي الزعتري الشامل المفرقمركز مستشفى البادية الشمالية المفرقمركز صحي الرازي الشامل جرشمركز صحي جرش الشامل جرشنادي جرش الرياضي جرشمركز صحي اشتفينا الشامل عجلونمركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) عجلونمركز صحي عجلون الشامل عجلونمستشفى الاميرة هيا العسكري عجلونمجمع النقابات المهنية - مأدبا مأدبامركز صحي ذيبان مأدبامركز صحي شمال مأدبا الشامل مأدبامركز صحي البتراء الشامل معانمركز صحي الجفر معانمركز صحي الحسينية الشامل معانمركز صحي الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبه معانمركز صحي الطيبة / البتراء معانمركز صحي معان الشامل معان