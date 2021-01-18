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الإثنين، 18-01-2021 10:53 ص

الصين تسجل 109 اصابات جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حيث يزيد عدد الاصابات عن المئة اصابة، لليوم السادس على التوالي، وذلك وسط مخاوف من موجة ثانية نتيجة ارتفاع عدد حالات العدوى بشمال شرق البلاد قبل موسم العطلات بمناسبةً السنة القمرية الصينية.

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وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيانها اليومي، ان من بين الإصابات الجديدة 93 اصابة محلية 54 منها في مقاطعة خبي المحيطة بالعاصمة بكين. وسجلت مقاطعة جيلين بشمال شرق البلاد رقما قياسيا بلغ 30 إصابة، ما يشير إلى مخاطر ظهور بؤر عدوى جديدة.


وما زالت السلطات المحلية تطبق حزمة إجراءات مشددة منها فرض العزل العام على 28 مليون نسمة.


وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 89336 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635.


-- (بترا)

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