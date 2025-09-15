نتنياهو يقر "بعزلة إسرائيل" .. ويؤكد: سنضطر للتكيف

وقال نتنياهو في مؤتمر للمحاسب العام بوزارة المالية في القدس: «إسرائيل في عزلة نوعًا ما، وقد تضطر إلى التوجه نحو اقتصادٍ مكتفٍ ذاتيًا».
وأضاف: «سنحتاج بشكل متزايد إلى التكيّف مع اقتصادٍ ذي خصائص الاكتفاء الذاتي. هذه الكلمة أكرهها بشدة».
وتابع: «أنا من مؤيدي السوق الحرة، لكننا قد نجد أنفسنا في وضع تُعَرْقَل فيه صناعاتنا العسكرية.
سنحتاج إلى تطوير صناعات الأسلحة هنا، ليس فقط البحث والتطوير، بل أيضاً القدرة على إنتاج ما نحتاجه».
وقال إنه يعتقد أن إسرائيل «قادرة على الخروج من هذه العزلة»، لكنه ألقى باللوم على «الهجرة الجماعية للمهاجرين المسلمين إلى أوروبا في إخضاع الحكومات باتجاه مواقف معادية لإسرائيل، ودفعها إلى إلغاء صفقات الدفاع معها».
وفي السياق ذاته، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بشدة بعد تصريحاته.
وقال لابيد: «تصريح نتنياهو بأن إسرائيل تدخل في عزلة وتحتاج إلى التكيّف مع اقتصاد العزلة تصريح جنوني. العزلة ليست قدرًا محتومًا، بل هي نتاج سياسة خاطئة وفاشلة لنتنياهو وحكومته».
وتابع: «إنهم (وزراء الحكومة) يحوّلون إسرائيل إلى دولة من دول العالم الثالث، ولا يسعون حتى إلى تغيير الوضع».
سكاي نيوز
-
