إسرائيل تشن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة الآن

الإثنين 2025-09-15 10:48 م
 

الإثنين، 15-09-2025 10:29 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن الآن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة.اضافة اعلان


وتشهد مدينة غزة في هذه الأثناء هجوما إسرائيليا واسع النطاق، تركز في مناطق شمال شرق وشمال غرب المدينة، وسط قصف مدفعي كثيف ونيران برية مصحوبة بقنابل مضيئة.

كما أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات متواصلة على أهداف في شمال غرب المدينة، فيما يتواصل إطلاق النار المدفعي منذ أكثر من ساعة.

وأكد مصدر في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية أن العملية ما تزال في بدايتها، مشيرا إلى أن الجيش لديه "مجموعة كبيرة من الأهداف"، على حد وصفه.

من جانبها، ذكرت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي أن ما يجري هو بداية عملية قوية متواصلة تشمل نيرانًا متنوعة ضد أهداف وُصفت بالإرهابية، وسط استعدادات متواصلة لتنفيذ خطة أوسع قد تشمل احتلال مدينة غزة.

في هذه المرحلة، يتركز القصف على شمال القطاع وداخل المدينة، إلا أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال توسع العمليات لتشمل مناطق إضافية خلال الساعات المقبلة.

