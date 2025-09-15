إسرائيل تشن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة الآن

وتشهد مدينة غزة في هذه الأثناء هجوما إسرائيليا واسع النطاق، تركز في مناطق شمال شرق وشمال غرب المدينة، وسط قصف مدفعي كثيف ونيران برية مصحوبة بقنابل مضيئة.
كما أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات متواصلة على أهداف في شمال غرب المدينة، فيما يتواصل إطلاق النار المدفعي منذ أكثر من ساعة.
وأكد مصدر في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية أن العملية ما تزال في بدايتها، مشيرا إلى أن الجيش لديه "مجموعة كبيرة من الأهداف"، على حد وصفه.
من جانبها، ذكرت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي أن ما يجري هو بداية عملية قوية متواصلة تشمل نيرانًا متنوعة ضد أهداف وُصفت بالإرهابية، وسط استعدادات متواصلة لتنفيذ خطة أوسع قد تشمل احتلال مدينة غزة.
في هذه المرحلة، يتركز القصف على شمال القطاع وداخل المدينة، إلا أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال توسع العمليات لتشمل مناطق إضافية خلال الساعات المقبلة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو يقر "بعزلة إسرائيل" .. ويؤكد: سنضطر للتكيف
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 64,905
-
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تعلن وصول سفينة حمدان التاسعة للعريش
-
منظمات دولية تدعو لوقف التجارة مع المستوطنات غير الشرعية
-
شهداء ومصابون برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة
-
الاحتلال يعرقل تنقل طلاب المدارس في مخيم شعفاط
-
زامير لأعضاء الكنيست: نتنياهو لا يخبركم بالمراحل المقبلة
-
إسرائيل تقصف 10 مبان للأونروا بغزة خلال آخر 4 أيام