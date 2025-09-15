ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 64,905

05:09 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 64,905 شهداء، و164,926 إصابة، منذ 7 تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





وقالت الوزارة، إنّ 34 شهيدًا (منهم شهيد انتشال)، و316 إصابة جديدة، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعات.



وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



فيما بلغ عدد من وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية من "شهداء المساعدات" 3 شهداء و47 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا للمستشفيات إلى 2,497 شهيدًا وأكثر من 18,182 إصابة.



كما سجّلت مستشفيات قطاع غزة 3 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال 24 ساعة.



وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 425، من بينها 145 طفلا.



ومنذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)"، سُجّلت 147 حالة وفاة، من بينهم 30 طفلا.



يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.



