أسعار الذهب عالميا تصعد إلى مستوى تاريخي

الوكيل الإخباري- تجاوز سعر العقود الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر 2025 في بورصة "كومكس" (قسم من بورصة نيويورك التجارية) 3700 دولار للأونصة طروادة للمرة الأولى منذ 9 سبتمبر 2025.



ووفقا لبيانات منصة التداول فقد بلغ سعر الذهب 3,701.2 دولارا للأونصة (+0.48%) الساعة 16:40 بتوقيت موسكو.

وتسارعت وتيرة ارتفاع سعر الذهب الساعة 18:58 بتوقيت موسكو، ليتم تداوله عند 3,722.2 دولارا للأونصة (+1.05%)، مسجلا بذلك أعلى مستوى تاريخي له.



وقبل ذلك، توقع خبراء أن يتجاوز سعر الذهب 4000 دولار للأونصة بنهاية العام الجاري، نتيجة لتدهور الوضع الجيوسياسي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.



كما تجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب قد يرتفع في حال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط. حيث سيرتفع التضخم في الولايات المتحدة في هذه الحالة، وسيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع سياسة نقدية تقييدية للحفاظ على معدل الفائدة عند مستوى مرتفع.