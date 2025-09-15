أسعار الذهب عالميا تصعد إلى مستوى تاريخي

ووفقا لبيانات منصة التداول فقد بلغ سعر الذهب 3,701.2 دولارا للأونصة (+0.48%) الساعة 16:40 بتوقيت موسكو.
وتسارعت وتيرة ارتفاع سعر الذهب الساعة 18:58 بتوقيت موسكو، ليتم تداوله عند 3,722.2 دولارا للأونصة (+1.05%)، مسجلا بذلك أعلى مستوى تاريخي له.
وقبل ذلك، توقع خبراء أن يتجاوز سعر الذهب 4000 دولار للأونصة بنهاية العام الجاري، نتيجة لتدهور الوضع الجيوسياسي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.
كما تجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب قد يرتفع في حال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط. حيث سيرتفع التضخم في الولايات المتحدة في هذه الحالة، وسيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع سياسة نقدية تقييدية للحفاظ على معدل الفائدة عند مستوى مرتفع.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
انخفاض بورصة تل أبيب بعد تصريحات نتنياهو
-
الإسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو
-
زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي في مصر
-
كم بلغ سعر الذهب عالميا السبت
-
أسهم آسيا تصعد وتقترب من مستوى قياسي
-
مؤشر "فوتسي 100" البريطاني يقترب من تسجيل مستوى قياسي جديد
-
إلى أين تتجه أسعار الذهب عالميا؟