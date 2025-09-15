انخفاض بورصة تل أبيب بعد تصريحات نتنياهو

الوكيل الإخباري- تراجع مؤشر بورصة تل أبيب في تعاملات اليوم الاثنين بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الاقتصاد الإسرائيلي.



وانخفض مؤشر بورصة تل أبيب Tel Aviv 35 بنسبة 0.28% إلى 3057.92 نقطة.

وفي وقت سابق، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تواجه عزلة دولية متصاعدة سيكون لها تداعيات مباشرة على اقتصادها، كما دعا الإسرائيليين إلى "التأقلم مع واقع جديد".