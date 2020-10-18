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الأحد، 18-10-2020 09:22 ص

الصين تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية، في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة جميعها وافدة.


وحتى نهاية يوم أمس السبت، بلغ إجمالي الاصابات الوافدة في البر الرئيسي الصيني بفيروس كورونا 3110 حالات، بينها 2871 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و239 حالة لا تزال تتلقى العلاج، فيما لم تسجل حالات وفاة مرتبطة بالمرض من بين الحالات الوافدة.


كما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى مساء أمس، 85672 حالة.

 

المصدر: بترا

 


 




 

 


 

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