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الأحد، 25-12-2022 10:42 ص

الصين تسجل 37 مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا

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الوكيل الإخباري - كشفت بيانات غير عامة من لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن إصابة ما يقرب من 37 مليون شخص بفيروس كورونا يوميا.

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وأشارت وكالة "بلومبرغ"، إلى أنه في أول 20 يوما من شهر ديسمبر، أصيب قرابة 248 مليون مواطن بالفيروس في الصين، ما يقرب من 18% من السكان.


ويعتقد كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات MetroDataTech تشين تشين، أن الموجة الحالية من "كوفيد-19" في الصين، ستبلغ ذروتها بين منتصف ديسمبر ونهاية يناير في معظم المدن.


وفي وقت سابق، أفيد أن الصين قد تواجه ذروة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوائل يناير، ويعتقد أن ذروة الإصابة في البلاد ستكون في بداية شهر يناير.


وتوقع أستاذ علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في كلية الصحة العامة بجامعة هونغ كونغ بن كاولينغ، أن بعض المدن مثل بكين، قد تجاوزت الذروة بالفعل.

 

روسيا اليوم 

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