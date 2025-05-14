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مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن الوضع الخطير في غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن
 
الأربعاء، 14-05-2025 12:14 ص
الوكيل الإخباري-   ناقش مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، الوضع المتدهور في غزة، حيث استمع الأعضاء إلى شرح عن الظروف في القطاع من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر.اضافة اعلان


وقال فليتشر "إن إسرائيل تفرض، عمدًا وبدون حياء، ظروفًا لاإنسانية على المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولأكثر من 10 أسابيع، لم يدخل غزة أي شيء - لا طعام ولا دواء ولا ماء ولا خيام".

وأشار "لقد تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين مرة أخرى وحصرهم في مساحات متقلصة باستمرار، حيث أن 70 بالمئة من أراضي غزة إما تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تحت أوامر التهجير".

ولفت إلى أنه يواجه كل فلسطيني من أصل 2.1 مليون فلسطيني في غزة خطر المجاعة، وأن واحدا من كل 5 يواجه خطر الموت جوعًا.

وأفاد فليتشر، بشأن زيارته الأخيرة إلى القطاع، "أن الموت على هذا النطاق له صوت ورائحة لا تفارقك"، فيما "يصرخ الأطفال بينما ننزع القماش المحترق عن جلودهم".

وقال إن الأمم المتحدة وشركاءنا حريصون على استئناف المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
 
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