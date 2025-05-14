الأربعاء 2025-05-14 01:26 ص
 

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأربعاء

كهرباء إربد
كهرباء إربد
 
الأربعاء، 14-05-2025 01:01 ص

الوكيل الإخباري-   - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق كفر أسد، وحي العسالة، وريف سيفين، ووادي كفر أسد.

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وقالت الشركة، في بيان، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من 9.30 صباحا وحتى 5 عصرا.

 
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