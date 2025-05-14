فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأربعاء

الوكيل الإخباري- - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق كفر أسد، وحي العسالة، وريف سيفين، ووادي كفر أسد.

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