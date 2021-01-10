الصين تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - قالت الصين اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 69 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، منها 48 حالة محلية العدوى و21 حالة وافدة.

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في بيانها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 46 حالة في مقاطعة خبي شمالي الصين، وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعة لياونينغ.



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 87433 حالة حتى يوم امس السبت، ما زال 588 مريضا قيد العلاج، بينهم 16 في وضع صحي خطير، فيما سجلت البلاد 82211 حالة شفاء، و4634 وفاة.



واشارت اللجنة الى تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني، 13 منها وافدة من خارج البر الرئيسي.

--(بترا)

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