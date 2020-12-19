الصين: تطعيم مجموعات رئيسية بلقاحات كورونا خلال الشتاء والربيع

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، عن بدء عملية تلقيح بعض المجموعات الرئيسية بلقاحات "كوفيد-19" أثناء فترة (الشتاء - الربيع).

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وقال نائب رئيس اللجنة تسنغ يي شين في مؤتمر صحفي اليوم، إن الصين ستعطي الأولوية لتطعيم المجموعات الأكثر عرضة للخطر، خاصة الذين يعملون في مجال النقل في سلسلة التبريد والرعاية الصحية وعمال الموانئ ومفتشي الجمارك والعاملين في مجال مكافحة الأمراض والعاملين في أسواق المزارعين وأسواق المأكولات البحرية وموظفي النقل العام. وأضاف شين أنه في المستقبل، ومع اعتماد اللقاحات وزيادة قدرة الإنتاج والإمدادات، سيتم تعميم أعمال التطعيم بشكل كامل، مع ضمان حصول كل من يستوفي الشروط على التطعيم في الوقت المحدد.



