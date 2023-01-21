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السبت، 21-01-2023 02:47 م

الصين تعلن انتهاء ذروة كورونا وسط مخاوف من تفش جديد

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الوكيل الإخباري - أكدت الصين أن الأسوأ قد انتهى في معركتها ضد كوفيد-19، وذلك قبيل ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاماً منذ سنوات، يوم الجمعة، في حركة تنقل كبيرة للناس تغذي المخاوف من زيادة أخرى في عدد الإصابات.

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ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب رئيس الوزراء، سون تشونلان، التي تشرف على جهود مكافحة الفيروس، في وقت متأخر يوم الخميس قولها إن انتشار الفيروس عند مستوى "منخفض نسبيا"، وذلك بعد أن قال مسؤولون بقطاع الصحة إن عدد مرضى كوفيد في العيادات وغرف الطوارئ وأصحاب الحالات الحرجة قد بلغ ذروته.

 

ويتوقع بعض خبراء الصحة وفاة أكثر من مليون شخص بسبب المرض في الصين هذا العام، فيما تتوقع شركة البيانات الصحية إيرفينيتي التي مقرها بريطانيا أن يصل عدد الوفيات جراء كوفيد إلى 36 ألف شخص يوميا الأسبوع المقبل.

وقالت سون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية "في الآونة الأخيرة، صارت الجائحة بشكل عام في البلاد عند مستوى منخفض نسبيا".


وأضافت "عدد الحالات الحرجة في المستشفيات يتناقص بشكل مطرد، غير أن مهمة الإنقاذ لا تزال ثقيلة".

 

 

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