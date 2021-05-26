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الأربعاء، 26-05-2021 09:42 م

الفلبين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح ' فايزر' للأطفال

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس إدارة الغذاء والدواء في الفلبين إنريكي دومينغو، اليوم الأربعاء، إن بلاده وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.

وقال دومينغو إنه "في غضون أسبوع، سنصدر تعديلا على تصريح الاستخدام الطارئ لشركة "فايزر" وسنكون قادرين على تقديمه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما".

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يذكر أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتيك" الألمانية هو أحد اللقاحات السبعة المسموح باستخدامها في حالات الطوارئ في الفلبين.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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