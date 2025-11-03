الإثنين 2025-11-03 08:38 م
 

نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الصحة
 
الوكيل الإخباري-   نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاثنين، نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني:

https://empreq.pm.gov.jo صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 4 تشرين الثاني للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.

وبينت أن النظام يتيح لغير المطابقين وغير المستكملين لشروط إشغال الوظيفة، التقدم بطلبات اعتراض وتقديم الوثائق المعززة للاعتراض عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من صباح يوم غد الثلاثاء وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 6 تشرين الثاني 2025.
 
 
