الأربعاء 11-11-2020
الوكيل الاخباري

نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب - تفاصيل (تحديث مستمر)

برنــامج الوكيل يثمـن جهود نشامى الوطن ويحييهم - صور

مدير الأمن ينقل تحايا الملك إلى نشامى الوطن - فيديو

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس وزراء البحرين

استثناء توزيع الغاز المنزلي من الحظر

أسماء محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

الأمن يحقق في فيديوهات لمظاهر احتفالية بسبب الانتخابات

النتائج الأوليــة للدوائر الانتخابية للعاصمة عمان

أسعار الذهب الأربعاء 11/11/2020

وفيات الأربعاء 11/11/2020

عاجل

نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب (تحديث مستمر)




الأربعاء، 11-11-2020 11:26 ص

الكشف عن طريقة سريعة وفعالة لتطهير الأسطح من الفيروس التاجي

ap_sing-cor2


الوكيل الاخباري - يقترح علماء أمريكيون استخدام طريقة سريعة وفعالة لتطهير الأسطح من الفيروس التاجي المستجد، باستخدام بلازما الغلاف الجوي الباردة مع غاز الأرغون.

اضافة اعلان

وتفيد مجلة Physics of Fluids، بأن بلازما الغلاف الجوي الباردة، هي غاز مؤين بدرجة حرارة قريبة من درجة حرارة الغرفة، أثبت فعاليته في علاج السرطان والتئام الجروح وفي مجال طب الأسنان وكذلك في تطهير الأسطح المختلفة بما فيها المواد الغذائية.

 

وقد ثبت أن تيار بلازما الغلاف الجوي يقضي على الأحياء المجهرية المسببة للأمراض، ولكن لم يكن معروفا تأثيرها في الفيروس التاجي المستجد.


ومن أجل ذلك ابتكر علماء جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وحدة بلازما باردة أساسها طابعة ثلاثية الأبعاد تستخدم في رش السوائل في حدود الضغط الجوي، واختبروا كفاءتها في تطهير أسطح ملوثة بالفيروس التاجي SARS-CoV-2.


وقد اتضح للباحثين أن هذه الطريقة قضت على الفيروس في جميع الأسطح: المعدنية والبلاستيكية والجلدية والكرتونية، خلال ثلاث دقائق فقط، وقتلت 30% من الفيروسات في غضون 30 ثانية فقط. وبنفس الطريقة تم تطهير الكمامات الطبية.


ووفقا للباحثين، تسمح هذه التكنولوجيا خلال فترة قصيرة بإنتاج معدات لتطهير الأسطح من الفيروس التاجي، وهي طريقة فعالة وآمنة مقارنة بطريقة استخدام مركبات كيميائية. وإن استخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع سيكون أختراقا في وقف انتشار "كوفيد-19".

 

 

 المصدر : روسيا اليوم





 




 

 


 

إقرأ ايضا
dfjbnfdjbnjn

قطر: 224 إصابة جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

روسيا: 432 وفاة و19851 إصابة جديدة بكورونا

23046

روسيا : لقاح سبوتنيك V يسجل فعالية بلغت 92%

442363-01-02-1584248249

منظمة الصحة العالمية : زيادات قياسية في أعداد الإصابات بكورونا خلال أسبوع

Russia-coronavirus-Vladimir-Putin-pandemic-plague-Moscow-OPEC-Kremlin

روسيا.. الإصابات الجديدة بكورونا تلامس الـ20 ألفا والوفيات فوق الـ400 لأول مرة

251177

غزة تسجل وفاة واحدة و300 اصابة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
Russia-coronavirus-Vladimir-Putin-pandemic-plague-Moscow-OPEC-Kremlin

روسيا.. الإصابات الجديدة بكورونا تلامس الـ20 ألفا والوفيات فوق الـ400 لأول مرة

52988016_101

شاهد .. التصور الأكثر دقة وحداثة لفيروس كورونا

GettyImages-663845678

جائحة كوفيد-19 تدفع بأزمة صحية إلى دائرة الضوء مجددا وتكشف آثارها المدمرة!

GettyImages-1211936233-1160x770

لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

2fec621cc6044487b65b8374ba55a9b6_18

من قال إن الإصابة بكورونا سيئة؟.. دراسة تتحدث عن المزايا

فيروس-كورونا-1

اكتشاف جديد بشأن المناعة ضد كورونا