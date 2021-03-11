الخميس 11-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

حظر التجول الشامل يدخل حيز التنفيذ

توقيف عريس ووالده لإقامتهم عرس حضره اكثر من مئة شخص

الأمم المتحدة تطلق حملة عالمية للإنصاف بتوزيع لقاحات كوفيد-19

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

مطالبة بالسماح للمخابز بالتوصيل للمنازل

وزير الداخلية :ضبط 47 شخصا غير ملتزم بالحجر المنزلي

ترتيبات جديدة لتمديد عمل المحطات خلال الحظر الليلي

ايطاليا: استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

تهنئة رئيس بلدية سحاب عباس المحارمه

رئيس الوزراء يحدد دوام الموظفين

الخميس، 11-03-2021 08:41 م

الكشف عن نوع جديد من فيروس كورونا في بريطانيا

161548294328497600


الوكيل الاخباري - قالت وكالة الصحة العامة المحلية في بريطانيا إنه تم تحديد نوع جديد من فيروس كورونا في بريطانيا.

اضافة اعلان

وقال التقرير اليوم الخميس: "تم تسمية المتحور الجديد "في يو آي 2021 03/01" في 4 مارس بعد تحديد حالتين في جنوب شرق بريطانيا لأشخاص وصلوا مؤخرًا من أنتيغوا".


وتشير الوزارة إلى أن "تحديد المخالطين اكتمل، ولم يتم العثور على حالات إضافية في الوقت الحالي".


كما حددت أربع حالات إصابة جديدة بما يسمى بالسلالة "البرازيلية" لفيروس كورونا.


وفي شهر يناير الماضي، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها "تراقب انتشار نوعين آخرين ظهرا في البرازيل وهما "بي1"، الذي رصد في ولاية أمازوناس واكتشف أيضا في اليابان لدى أربعة أشخاص قادمين من البرازيل، ومتحور آخر".


وأوضحت المنظمة أنه "حاليا لا يوجد سوى القليل من المعلومات المتاحة لمعرفة ما إذا كانت قابلية الفيروس للانتشار وخطورته تبدلت لدى هذه الأشكال المتحورة".


وأشارت المنظمة إلى أن الخصائص الجينية لـ "بي 1" مشابهة للفيروسين المتحورين في بريطانيا وجنوب أفريقيا لذا تتطلب دراسات أخرى.


والنسخة المتحورة التي سجلت في بريطانيا منتصف ديسمبر الماضي قادرة على العدوى بنسبة أكبر بخمسين إلى سبعين في المائة من الفيروس المستجد الأصلي وموجودة في المناطق الجغرافية الست لمنظمة الصحة العالمية.

 

أما الفيروس المتحور لجنوب إفريقيا فموجود في أربع مناطق فقط، لم تحددها المنظمة.


والنسختان المتحورتان من الفيروس أسرع انتشارا لكنهما ليستا أكثر خطورة. إلا أنهما تسببان زيادة في الضغط على النظم الصحية التي تبدو في بعض البلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة على وشك الانفجار.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
gVTW2

بعد جلطات دموية.. إيطاليا والنرويج والدنمارك تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

لقاح كورونا روسيا

الأمم المتحدة تطلق حملة عالمية للإنصاف بتوزيع لقاحات كوفيد-19

كورونا-2-1-1200x675

ايطاليا: استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

فيروس-كورونا-في-مصر

بريطانيا: ارتفاع الاصابات وانخفاض الوفيات بكورونا

تا

الاتحاد الأوروبي يقر رابع لقاح مضاد لكورونا

دولة

50 دولة في العالم تسجل لقاح سبوتنيك V الروسي

أخبار متعلقة
220213165635917727612

ايران تحذر من موجة رابعة لكورونا

2021-02-10T164514Z_1767521409_RC2SPL9P9UX5_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN-VACCINE

بريطانيا .. ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

1035271243_252_579_2966_2047_1000x541_80_0_0_e9d7aedad65b46145eac5bd3b3176768

شاب سعودي يزعم امتلاكه علاجا لكورونا.. والشرطة تتدخل

فيروس-كورونا-في-مصر

روسيا تتخطى حاجز الـ 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا

602536514c59b7458f7ed009

الرئيس الصربي: بلادنا رائدة في مجال التطعيم

-5-1500x9999-c

بريطانيا تحذر: سلالة كورونا الجديدة ستجتاح العالم