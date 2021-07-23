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الجمعة، 23-07-2021 08:58 ص

المكسيك تسجل أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا منذ يناير

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الخميس، تسجيلها 16244 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ يناير، كما تم رصد 419 وفاة في ارتفاع مستمر لهذا المؤشر.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16244، مقابل 15198 في بيانات الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2.709 مليون حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 419 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 397 الأربعاء، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 237626 شخصا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة في البلاد مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.

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المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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