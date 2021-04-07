الهند ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثرمن 115 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ارتفاع قياسي جديد.

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وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 115736 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12.80 مليون".



وأضافت الوزارة أنه تم أيضا خلال هذه الفترة تسجيل 630 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 166177 وفاة.



وهذا هو اليوم الثاني في الأسبوع الحالي الذي تتجاوز فيه إصابات الهند 100 ألف. والدولة الوحيدة التي سجلت مثل هذه الأرقام المرتفعة هي الولايات المتحدة.



وتجاوزت الإصابات اليومية الحالية في الهند ذروة الموجة الأولى في سبتمبر من العام الماضي.



ومع اكتساب الموجة الثانية قوة دافعة، أمرت السلطات في ولايات هندية عدة بفرض عزل عام محلي جديد، وغيره من القيود الهادفة للحد من انتشار الفيروس، الذي أصبح العديد من سلالاته المتحورة أكثر عدوى.



والهند هي ثالث أكثر دول العالم إصابة بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.



وطعمت الهند نحو 75 مليونا من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، بما يصل إلى 85 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

روسيا اليوم