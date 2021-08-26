الهند ترفع الحظر عن 'بوينغ 737 ماكس'

الوكيل الإخباري - أعلنت الهند أنها سمحت لطائرة "بوينغ 737 ماكس" بالتحليق في أجوائها، منهية حوالي عامين ونصف العام من منع استخدام هذا النوع من الطائرات.

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جاء قرار الهند بعد أن لاحظت هيئة تنظيم السلامة الجوية بالبلاد "عدم وجود تقارير معاكسة" عن الطائرات التي تحلق منذ أن سمحت 17 هيئة تنظيمية عالمية لها باستئناف الرحلات.



وتم إيقاف تشغيل الطائرات من طراز "ماكس" في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من عامين بعد تحطم طائرتين من نفس الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا ومقتل 346 شخصا.



وقالت "بوينغ" في بيان لها، إن قرار المديرية العامة للطيران المدني الهندية يعد علامة فارقة نحو إعادة الطائرة "737 ماكس" بأمان إلى الخدمة في الهند، مضيفة أنها تواصل العمل مع المنظمين والعملاء لإعادة الطائرة إلى الخدمة في جميع أنحاء العالم.



وكانت حوالي 175 دولة قد سمحت لـ"بوينغ 737 ماكس" بالعودة إلى الخدمة بعد الحظر، فيما لا تزال الصين تحظر تحليقها.



و سيمنح التصريح لشركة "بوينغ" القدرة على تحقيق مبيعات أقوى لطائراتها الصغيرة في الهند حيث تهيمن شركة "إيرباص" المنافسة بطائرات "إيه 320".

بينما لا تزال شركة "بوينغ" تهيمن على سوق الطائرات ذات الجسم العريض في الهند، انخفضت حصتها من الطائرات ضيقة البدن بشكل حاد بعد زوال واحدة من أكبر عملائها، "جيت إيرويز".

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روسيا اليوم