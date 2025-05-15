تناول الدجاج بانتظام يرتبط بمخاطر صحية.. هذا ما كشفته آخر الدراسات

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أُجريت في جنوب إيطاليا أن الإفراط في تناول الدواجن — التي تُعد تقليديًا خيارًا صحيًا للبروتين — قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة العامة وزيادة احتمال الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي، وفق ما نقل موقع Healthline عن دورية Nutrients.

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ووجد الباحثون أن تناول أكثر من 300 غرام من الدواجن أسبوعيًا ارتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 27% مقارنة بمن يستهلكون 100 غرام أو أقل، كما رُبط بزيادة احتمال الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي بنسبة 2.3%، وهي نسبة ارتفعت إلى 2.6% بين الرجال.



❗ نتائج "مفاجئة" وتشكيك من بعض الخبراء

تتناقض نتائج الدراسة مع التوصيات الغذائية الشائعة التي تعتبر الدواجن بديلاً صحيًا للحوم الحمراء، وركنًا أساسياً في النظام الغذائي المتوسطي. وقد وصف د. نيلش فورا، من مركز لونغ بيتش الطبي، النتائج بأنها "مثيرة للتفكير"، في حين عبّر خبراء آخرون عن تحفظاتهم بشأن العلاقة السببية.



وأكدت أخصائية التغذية ميشيل روثنشتاين أن "الدواجن تحتوي على دهون مشبعة أقل، وتنتج مركبات أقل ضررًا مقارنة باللحوم الحمراء"، داعية إلى مزيد من الأبحاث قبل إعادة النظر في التوصيات الغذائية.



🔍 عوامل غير محسوبة

أشارت الدراسة إلى أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، وأقرّ الباحثون بوجود متغيرات أخرى لم تُؤخذ بالحسبان، مثل طريقة تربية الدواجن، واستخدام المضادات الحيوية، وأنماط الطهي، والعادات الغذائية المصاحبة.



ودعا الخبراء إلى إجراء دراسات أعمق لاستكشاف تأثير نوع الدواجن، وطريقة تحضيرها، ومصدرها الجغرافي، قبل إصدار توصيات صحية نهائية.

لبنان 24