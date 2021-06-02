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الأربعاء، 02-06-2021 08:58 م

بريطانيا تشهد ارتفاعا ملموسا للإصابات الجديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة البريطانية، الأربعاء، 4330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع الأيام الأخيرة السابقة، بينما تم رصد 12 وفاة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4330 مقابل 3383 الاثنين و3165 الثلاثاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4494699 إصابة.

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وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 12 وفاة ناجمة عن المرض مقارنة مع حالة واحدة الاثنين وصفر وفيات الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127794 شخصا.


كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 39.585 مليون شخص، بينهم أكثر من 26.073 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.


وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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