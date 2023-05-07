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الأحد، 07-05-2023 02:15 م

بعد انتهاء طوارئ كورونا- خبير فيروسات يكشف أعداد الإصابات والوفيات من الجائحة

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الوكيل الإخباري - قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن هناك 7 ملايين حالة وفاة؛ بسبب جائحة كوفيد-19، وأن الكثير من الدول تفتقد وسائل التشخيص السريع للوباء.

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وأضاف عودة، في تصريحات تلفزيونية، أنه يوجد أكثر من 670 مليون حالة إصابة بوباء كوفيد-19، وهناك أكثر من 660 مليون حالة تعافٍ من الوباء، موضحًا أن انتهاء الوباء في العالم يُحدد بوصول أعداد المتعافين لنفس أعداد المصابين.

 

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أن دور منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا لم يكن شفافًا منذ البداية، وهناك أخطاء كثيرة؛ بسبب عدم التعاون بين الدول.


بينما كانت قد أعلن الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن انتهاء حالة الطوارئ الصحية عالميًا لجائحة كوفيد-19.

 

وأفاد تيدروس، خلال بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، منذ قليل، أن لجنة طوارئ كوفيد-19 اجتمعت بالأمس للمرة الخامسة عشرة، حيث قدمت توصيتها بضروة إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقًا دوليًا.


وأوضح: على مدى أكثر من عام، اتخذت الجائحة منحنى نزوليا، حيث زادت مناعة السكان من التطعيم والعدوى، وتراجعت الوفيات وقل الضغط على الأنظمة الصحية، متابعًا: على مدى العام الأخير، ظلت لجنة الطوارئ ومنظمة الصحة العالمية تحلل البيانات بعناية وتدرس متى سيكون الوقت الصحيح لخفض مستوى التحذير.

 

الكونسلتو 

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