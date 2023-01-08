الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة : تسجيل أحمال كهربائية قياسية تجاوزت المعدل بـ 10 %

التعامل مع 3446 حالة إسعافية خلال عطلة نهاية الأسبوع

ماكرون يحيي ذكرى ضحايا الاعتداءات على الصحيفة الساخرة شارلي إيبدو

استخدام الغاز الطبيعي وفّر 78% من كلف الطاقة في الأردن

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

6 إصابات بحريق منزل في جرش

طرق خارجية تشهد تشكل ضباب - اسماء

بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية .. انخفاض نسبة الأمية في الأردن إلى 4.9٪

انخفاض ملحوظ على سعر الخيار محلياً اليوم

17 قتيل في حادث مروري مروع في الصين

الأحد، 08-01-2023 07:52 ص

تايلاند تشترط تلقي اللقاح ضد كورونا لدخول البلاد

0--


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات في تايلاند إنه يجب على الأجانب البالغين إظهار ما يثبت أنهم مُلقحون بجرعتين من لقاحات كورونا أو من التعافي من الفيروس منذ يوليو الماضي كشرط لدخول البلاد.

ورجحت صحيفة بانكوك بوست أن تبدأ السلطات وشركات الطيران التايلاندية في التحقق من شهادات التطعيم لأولئك الذين يسافرون إلى تايلاند ويدخلون البلاد عبر المطارات الدولية اعتبارا من اليوم الأحد، حسبما نقلت الصحيفة عن إدارة الطيران المدني (CAA) في تايلاند، المسؤول عن عمليات المطار.

وجاء في بيان نشرته هيئة الطيران المدني التايلاندية على موقعها الإلكتروني، أن الزوار غير المُلقحين سوف يحتاجون إلى تقرير طبي يبرر عدم تلقيهم اللقاح. وسوف تسري القواعد حتى 31 يناير الجاري.

وفقًا لصحيفة بانكوك بوست أن شهادات التطعيم ستخضع لإعادة التحقق في مراقبة الجوازات في تايلاند.

وسيطلب من المسافرين غير الملقحين الذين أصيبوا بكورونا وتعافوا قبل ستة أشهر على الأقل من الوصول إلى تايلاند، تقديم شهادات صادرة عن المؤسسة الطبية التي عولجوا فيها.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image63b940eec329a

الصين تسعى للحصول على ترخيص دواء مضاد لكورونا من 'فايزر'

6-1-2023_15_57_00_GomhuriaOnline_551673013420

احتمال ظهور سلالة جديدة من 'كورونا' ضعيف ولكنه غير مستبعد

FhR4oKIWIAAbgVV-2

بريطانيا: تراجع الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا

63b430b2423604116d00f4d7

علماء بريطانيون: البلاد غير مستعدة لموجة جديدة من كورونا

AA135zq1

مستخلص يمنع فيروس كورونا من التكاثر.. تعرفوا عليه!

د

منظمة الصحة العالمية تعلن عن "متحور كورونا الأسرع انتشارا"

أخبار متعلقة
FhR4oKIWIAAbgVV-2

بريطانيا: تراجع الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا

464501

كورونا لم ينته.. متحور جديد شديد العدوى يتفشى

69a28b95-0090-4aff-9599-6fac2fd2-1671287741

القصر الملكي في تايلاند يعلن إصابة الملك والملكة بكورونا

63982d914c59b7669366ebca

عودة طلاب صينيين للمنازل خوفا من تفشي فيروس كورونا

6395f2734c59b75af4479e1e (1)

السعودية تعلن إلغاء إجراءات لقاح كورونا للمعتمرين القادمين من إحدى الدول

كورونا ٣

بريطانيا: ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات بفيروس كورونا