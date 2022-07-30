السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام يكشف ملابسات جريمة قتل في عمان

السعودية تحذر مواطنيها من أمطار رعدية قوية

تركيا تحيد المسؤول عن تفجير إرهابي بإسطنبول 2008 بعملية شمال شرق سوريا

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بالعام الهجري

إصابة سيدة بعيار ناري باحتفالات التوجيهي في الخليل

استقرار أسعار الحديد محليا وسط عزوف عن الشراء

هيئة الاعلام: منع عرض فيلم "ثور: لوف أند ثاندر" في المملكة

مجلس النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة مشاريع قوانين

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

الضمان توضح حول صرف بدل إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص - فيديو

السبت، 30-07-2022 10:05 ص

تحذير من عودة فقدان حاسة الشم مع متحور المنتشر حاليا

_120720942_1f2b7154-8ada-40e6-926b-f3c6db025778


الوكيل الإخباري - يبدو أن انتشار مشاكل حاسة الشم تلاشى عندما استقر المتحور "أوميكرون" في أواخر العام الماضي. ومع ظهور متحوّر BA.5، لاحظ الخبراء عودة هذه المشكلة.

وفي حين أن عودة فقدان حاسة الشم أمر مثير للقلق، يقول الدكتور رودني شلوسر، مدير طب الأنف في مركز الأنف والجيوب الأنفية بجامعة كارولينا الجنوبية الطبية، لموقع "ديلي ميل" إن العلاجات البسيطة بالرائحة - والتي يمكن توجيه بعضها ذاتيا في المنزل - يمكنها مساعدة الشخص على إعادة تطوير حاسة الشم مع مرور الوقت.

ويمكن القول إنه بمجرد استخدام سلع مثل الزهور أو القهوة أو الفواكه أو الروائح الحلوة الأخرى، يمكن أن يساعد في إعادة تدريب خلايا حاسة الشم في الأنف لبدء العمل مرة أخرى - على غرار الطريقة التي قد يقوم بها الشخص بتمرين عضلة.

وأوضح شلوسر أن "المتغيرات المبكرة جدا في الوباء كان لها معدلات أعلى بكثير من فقدان الرائحة. ومع تقدمنا من خلال متحور أوميكرون، انخفضت هذه المعدلات بشكل كبير إلى حد ما، ولكن لسوء الحظ يبدو أن معدلات فقدان الرائحة آخذة في الارتفاع".

ويوضح أن السبب المعتقد لفقدان حاسة الشم ناتج عن مهاجمة الفيروس للخلايا العصبية في الأنف، ما يؤدي إلى إتلاف الخلايا المسؤولة عن حاسة الشم لدى الشخص.

اضافة اعلان

 

وفي حين أن حاسة الشم ربما كانت أكثر الحواس التي تم التغاضي عنها قبل الوباء، فقد أدرك الكثيرون مدى أهميتها في الحياة على مدار العامين الماضيين. ولحاسة الشم استخدامات عديدة للبقاء على قيد الحياة، مثل اكتشاف الطعام والماء غير الآمنين أو الملوثين والقدرة على اكتشاف المواد الكيميائية الضارة في الهواء.

 

وتعتبر الرائحة أيضا مفتاحا لحاسة التذوق لدى الشخص، كما أن فقدانها له تأثير كبير على ما إذا كان بإمكانه الاستمتاع بالطعام بشكل صحيح.


وقد يستغرق الأمر سنوات حتى تتعافى حاسة الشم في كثير من الحالات - إذا حدث ذلك على الإطلاق - ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعد في تسريع العملية واستعادة الشم.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d5caf3c2-c986-4feb-87c3-e0bc7a92e62b_16x9_1200x676

العراق يسجل انخفاضا بإصابات كورونا

941464a88064a73f06edfbcd00db9319

بريطانيا: علماء يبتكرون علكة مضادة للفيروس التاجي المستجد

thumbs_b_c_0c6ab06b4145a28958f8792fdc26efce

استرازينيكا ترفع توقعاتها بشأن الأرباح بفضل زيادة المبيعات

159962

التدخين يزيد خطر مضاعفات كورونا

_111485775_gettyimages-889446600

دراسة..فقدان الشم والتذوق بعد كورونا أكثر بين النساء

image_750x_61af211cd8900

كيف نميز بين عدوى أوميكرون وأمراض الصيف؟

أخبار متعلقة
62d8fdc842360454cc09f9f5

بريطانيا تسجل أعلى معدل للإصابات بكورونا منذ أبريل

1048925796_0_0_2731_2048_1920x0_80_0_0_d580f97602b9963abd60b51143ebe14c

الجرعة المعزّزة الثانية فاعلة ضد طفرات أوميكرون

16579836033821005

التهاب الحلق يتصدر القائمة.. إليك أهم 20 عرضا لـ كورونا

133-001556-strains-coronavirus-delta-micron_700x400

هكذا تقلل خطر سلالات أوميكرون الجديدة

199183

كندا ..اكتشاف نوع فرعي لسلالة أوميكرون مقاوم وشديد العدوى

_122039220_hiv10

طبيب روسي يعلن عن اقتراب تفشي نوع فرعي من متحور أوميكرون