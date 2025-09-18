الخميس 2025-09-18 07:59 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

منظر لجبل القلعة في العاصمة عمّان
منظر لجبل القلعة في العاصمة عمّان
 
الخميس، 18-09-2025 06:42 ص
الوكيل الإخباري-   تسجّل درجات الحرارة اليوم الخميس والجمعة، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يومي السبت والأحد ارتفاعٌ قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًّا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 14، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38 - 26، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انقطاع الاتصالات يعزل 800 ألف فلسطيني بغزة

فلسطين انقطاع الاتصالات يعزل 800 ألف فلسطيني بغزة

سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس

منوعات سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس

غزة

فلسطين الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان سكنية جنوب وشمال مدينة غزة

منظر لجبل القلعة في العاصمة عمّان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

بسجون الاحتلال

فلسطين الأمم المتحدة توثق استشهاد 75 أسيرا فلسطينيا بسجون الاحتلال

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملك البريطاني تشارلز الثالث

عربي ودولي ترامب: زيارتي للمملكة المتحدة "أحد أسمى التكريمات في حياتي"

جيش الاحتلال يقتحم مناطق بالقدس ونابلس وطوباس وطولكرم والخليل

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم مناطق بالقدس ونابلس وطوباس وطولكرم والخليل

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي توضيح من جمعية البنوك بشأن أسعار الفائدة في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة