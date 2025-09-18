تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

06:42 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746498 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تسجّل درجات الحرارة اليوم الخميس والجمعة، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًّا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة في مناطق البادية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يومي السبت والأحد ارتفاعٌ قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًّا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 14، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38 - 26، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.