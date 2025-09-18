تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يومي السبت والأحد ارتفاعٌ قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًّا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 14، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38 - 26، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.
