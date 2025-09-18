الخميس 2025-09-18 07:58 ص
 

ترامب: زيارتي للمملكة المتحدة "أحد أسمى التكريمات في حياتي"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملك البريطاني تشارلز الثالث
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملك البريطاني تشارلز الثالث
 
الخميس، 18-09-2025 06:15 ص
الوكيل الإخباري-   وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، ثاني زيارة دولة يقوم بها إلى المملكة المتحدة بأنّها "أحد أسمى التكريمات في حياتي"، وذلك في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها على شرفه الملك تشارلز الثالث.اضافة اعلان


وقال ترامب أمام 160 ضيفا في قلعة وندسور إنّ هذا الحدث غير المسبوق هو "حقا أحد أسمى التكريمات في حياتي"، معتبرا أنّ المملكة المتحدة والولايات المتحدة هما "نغمتان في وتر واحد... كلّ منهما جميلة بحدّ ذاتها، لكنّهما في الحقيقة مصمّمتان لأن تُعزفا معا".
 
 
