سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس

الوكيل الإخباري- تمكن لصوص من سرقة عينات من الذهب تبلغ قيمتها نحو 700 ألف دولار من متحف التاريخ الطبيعي في باريس في أحدث سلسلة من السرقات التي طالت مؤسسات ثقافية فرنسية.

