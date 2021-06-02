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الأربعاء، 02-06-2021 08:49 م

7181 إصابة

تركيا.. 112 وفاة جديدة بكورونا

ركيا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 7181 إصابة و112 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7181، مقابل 6493 الاثنين و7112 الثلاثاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5263697.


وبلغ مؤشر الإصابات الجيدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.


وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 112 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 122 الاثنين و129 الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 47768 شخصا.


كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 7372 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5131453 شخصا.
وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.


والاثنين أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا، بما في ذلك الرفع الجزئي لإغلاقات نهاية الأسبوع وفتح المطاعم لعدد محدود من الزوار.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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