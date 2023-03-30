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الخميس، 30-03-2023 02:11 م

تسجيل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ 5 أشهر في السعودية

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الوكيل الإخباري -  أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية تعد الأعلى منذ نحو 5 أشهر.

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وأضافت الوزارة أنها رصدت تعافي 125 حالة، دون تسجيل حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية. 


ووفقا لإحصاءات الوزارة فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 833,245 حالة، من بينها 4695 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 78 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 818,920 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 9630 حالة وفاة.

 

روسيا اليوم 

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