دراسة دنماركية: الجرعة المعززة تبطئ انتشار أوميكرون

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة جديدة إلى أن الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 قد تبطئ عملية انتشار متحور "أوميكرون".

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الدراسة التي أجريت في الدنمارك، من جانب فريق في جامعة كوبنهاغن بالتعاون مع مركز الإحصاءات الدنماركي ومعهد أمصال "ستاتينز" للأمراض المعدية، شارك فيها نحو 12000 أسرة لمعرفة مدى السرعة التي يمكن أن ينتشر بها المتحور الجديد.



وأوضحت الدراسة التي نُشرت على موقع "ميدريكسيف" ونقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الخميس، أن انتقال "أوميكرون" سجل انخفاضاً لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح، والتي تعرف باللقاح المعزز.



وحسب الدراسة، فإن المصابين بـ "أوميكرون" الذين حصلوا على الجرعة المعززة كانت الأعراض لديهم أخف من الأشخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الثالثة بعد.



ولم تشهد الدنمارك كغيرها من الدول الأوروبية طفرة في حالات الإصابة بـ "أوميكرون"، لأن معدل التطعيم كان مرتفعاً جداً لديها، وأبقى أرقامها مستقرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا بالرغم من تسجيلها بعض الإصابات بالمتحور "أوميكرون".



بترا