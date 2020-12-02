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الأربعاء، 02-12-2020 09:29 ص

رسميا .. اول دولة بالعالم توافق على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت بريطانيا موافقتها على استخدام لقاح "فايزر" ضد كوفيد 19، وسيتم طرحه للاستخدام الأسبوع المقبل.

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وقالت الحكومة، اليوم الأربعاء: "قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للموافقة على استخدام لقاح COVID-19 الذي تنتجه شركة Pfizer-BioNTech".


وأضافت الحكومة في بيان "اللقاح سيكون متاحا في جميع أنحاء المملكة المتحدة من الاسبوع المقبل".


من جهته، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بريطانيا ستبدأ في تطعيم الناس ضد كوفيد -19 بلقاح فايزر الأسبوع المقبل بعد أن وافقت الهيئة التنظيمية في البلاد على اللقاح يوم الأربعاء.


وقال لشبكة سكاي نيوز: "من أوائل الأسبوع المقبل سنبدأ برنامجا لتطعيم الناس ضد COVID-19 هنا في هذا البلد" ، واصفا ذلك بأنها "أخبار رائعة".

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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