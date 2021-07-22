الخميس 22-07-2021
الوكيل الاخباري

بلدية الكرك تواصل حملات الرقابة والنظافة خلال أيام العيد

البيئة تواصل حملتها الرقابية و التفتيشية على أماكن بيع وذبح الأضاحي

سلطة العقبة : انحسار الكتلة الحارة رفع الحركة السياحية

وزير الصحة يتفقد الخدمات الصحية الحكومية في المفرق - صور

الدفاع المدني يحذر من السباحة العشوائية

مستوطنون يحرقون معدات منشار حجر في نابلس

الاحتلال يعتقل فتيين من جنين

أسعار الذهب في المملكة اليوم الخميس

لجنة الأوبئة : نتوقع زيادة نسبة إصابات كورونا خلال الأيام القادمة

وفيات الخميس 22-7-2021

الخميس، 22-07-2021 12:51 م

روسيا.. أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا كورونا


الوكيل الإخباري - سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 24471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و796 حالة وفاة، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ بداية تفشي الوباء.

اضافة اعلان


وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة توزعت على 85 إقليما، و9.9% منها لم تكن حاملة لأعراض المرض.


وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الماضي، في موسكو (4287)، تليها مدينة بطرسبورغ (1943)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (1835).


وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و54711 إصابة، وتعافى 5 ملايين و427457 شخصا، بينهم 22660 خلال اليوم الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 151501 وفاة حتى الآن.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جدري

'جدري القرود'.. البحث عن 200 شخص في 27 ولاية أمريكية لمنع تفشي الفيروس

لقاح فايزر

بحث أمريكي: حماية لقاح فايزر تدوم لسنوات ضد كورونا

مصر

مصر: متحور دلتا يستهدف الأطفال و الموجة الرابعة من كورونا في أيلول

سعو

السعودية تمنع مواطنيها السفر إلى إندونيسيا بسبب كورونا

كورونا

أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

720212192836583043651

دون موعد.. أسماء المراكز التي ستقدم الجرعة الأولى لمطعوم كورونا الخميس

أخبار متعلقة
نتا

أستراليا تسجل أول وفاة بكورونا في 2021

60e4eeef42360448d7272c65

22 وفاة جديدة بكورونا في مصر

6001504a4c59b70859008418

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 25 ألف إصابة

2

جنوب إفريقيا تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

Virus_Outbreak_Russia_28204--0c5ce

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 20 ألف إصابة

بر

بريطانيا.. توجه بالسماح لمتلقي لقاح كورونا بالسفر