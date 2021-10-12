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الثلاثاء، 12-10-2021 12:43 م

روسيا: إصابة أكثر من 28 ألفا ووفاة 973 بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة

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الوكيل الاخباري- انخفضت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى 28 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن رصدها 28190 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 29409 إصابات في اليوم السابق.

وارتفع عدد ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 973 حالة وفاة مقابل 957 وفاة أمس.

وتماثل 20706 مريضا منذ أمس للشفاء مقابل 15460 مريضا في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4699 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2158 حالة)، ومقاطعة موسكو (1804 حالة).

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين 832964 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 218345 حالة وفاة، وستة ملايين 894285 حالة شفاء.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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