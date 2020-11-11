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الأربعاء، 11-11-2020 11:07 ص

روسيا.. الإصابات الجديدة بكورونا تلامس الـ20 ألفا والوفيات فوق الـ400 لأول مرة

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الوكيل الاخباري - لأول مرة، تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد التي تم رصدها في روسيا خلال 24 ساعة عتبة الـ400.

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وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، تسجيل 432 وفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 368 وفاة في اليوم السابق)، ما حطم الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى الرابع من نوفمبر (389 وفاة).


وتراجعت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في روسيا لأول مرة خلال الأيام الستة الماضية إلى أقل من 20 ألفا، بتسجيل السلطات الصحية 19851 حالة جديدة للوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 20977 حالة في اليوم السابق).


وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو (4477 إصابة) وسان بطرسبورغ (1574 إصابة) ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 24.9% من المرضى الجدد.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونا و836960 إصابة مؤكدة منها 31593 حالة وفاة و436010 حالات نشطة (ما يمثل زيادة بـ803 حالات نشطة جديدة منذ أمس).
وتماثل 18616 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و369357 شخصا.


وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 66.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (512 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 430 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.


وتسعى سلطات روسيا إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد الفيروس التاجي أواخر العام الجاري.

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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