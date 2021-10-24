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روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تتراجع إلى الـ35 ألفا والوفيات لا تزال فوق الألف

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الأحد، 24-10-2021 02:10 م

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تتراجع إلى الـ35 ألفا والوفيات لا تزال فوق الألف

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الوكيل الاخباري- شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير زيادة بأكثر من 35 ألف حالة ما يمثل تراجعا مقارنة مع إحصاءات الأيام الثلاثة الماضية.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد عن رصدها 35660 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 37678 إصابة أمس السبت و37141 إصابة الجمعة و36339 إصابة الخميس.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (5279 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3297 حالة) ومقاطعة موسكو (3030) ومقاطعة سامارا (1093 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 1072 حالة وفاة جديدة (مقارنة مع 1075 وفاة أمس ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة)، بينما تماثل 22784 مريضا للشفاء.

وإجمالا سجلت في روسيا حتى اليوم ثمانية ملايين و241643 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 230600 حالة وفاة وسبعة ملايين و165921 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 204.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 371 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 53.5 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 49.1 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ45.7%.

وعلى خلفية تفشي كورونا في روسيا بوتائر غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، أمر الرئيس فلاديمر بوتين عن حزمة جديدة من الإجراءات ترمي لكبح جماح الوباء، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر في عموم البلاد.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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