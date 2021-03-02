روسيا تسجل أدنى حصيلة من إصابات كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10565 إصابة جديدة بالفيروس، في أدنى حصيلة منذ مطلع تشرين الأول الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد الى 4 ملايين و268 الفا و215 حالة، منها 86896 وفاة.
وأشار المركز في بيان صحفي اليوم، الى ان عدد المتعافين وصل إلى3 ملايين و838 الفا و40 شخصا.
--(بترا)
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