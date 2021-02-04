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الخميس، 04-02-2021 01:51 م

لليوم الثالث

روسيا في يوم .. إصابات كورونا تحت الـ17 ألفا والوفيات فوق الـ500

كم
تعبيرية


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الروسية لليوم الثالث على التوالي أقل من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لا تزال حصيلة الوفيات اليومية فوق عتبة الـ500 حالة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصد 16714 إصابة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 16474 إصابة أمس الأربعاء، و16643 إصابة الثلاثاء)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 10.2% من المرضى الجدد.


وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، حيث عادت العاصمة موسكو إلى الصدارة في القائمة بـ2095 حالة جديدة للعدوى، وتليها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ بـ1571 حالة إصابة.


وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 521 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 526 وفاة أمس، و539 وفاة الثلاثاء، فيما تماثل 24546 مريضا للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و917918 إصابة مؤكدة، منها 75205 حالات وفاة و452800 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و389913 حالة شفاء.


وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 103.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، منها 382 ألفا خلال آخر 24 ساعة، فيما لا يزال أكثر من 626 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.


وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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