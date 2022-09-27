عالم فيروسات روسي يحدد موعد نهاية جائحة فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن أناتولي ألتشتاين، كبير الباحثين في مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أنه ليس مستبعدا الإعلان عن نهاية جائحة "كوفيد-19" قبل نهاية العام الجاري.

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ويقول عالم الفيروسات الروسي : برأيي من الأفضل تأجيل الإعلان عن انتهاء الجائحة بضعة أشهر. ولكن يجب حتى بعد الإعلان عن انتهاء الجائحة، إبقاء بعض القيود والتدابير سارية المفعول، مثل التطعيم والمسافة الاجتماعية واستخدام الكمامات في أماكن التجمعات العامة".



ويضيف، سيلعب العامل المناعي في المستقبل القريب، دورا مهما جدا في مسار الجائحة. لأنه حاليا لا يمكن القول إن البشرية "غير محصنة ضد الوباء، لذلك سيستمر". بل يمكن القول بأن الإصابات ستنخفض و كذلك الوفيات.

روسيا اليوم

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