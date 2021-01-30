فلسطين.. 11 إصابة بالطفرة الجديدة لكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل 11 اصابة بالطفرة الجديدة لفيروس كورونا، وذلك ضمن 28 عينة تم فحصها.

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وأشار مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامة النجار، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالطفرة البريطانية إلى 28 حالة.



وقال النجار " إن وزارة الصحة الفلسطينية ستعيد العمل بقضية الخريطة الوبائية التي كانت تعمل بها منذ بداية الجائحة، حيث سيتم تتبع كل إصابة بالسلالة الجديدة من مصدرها، بهدف حصر دائرة المخالطين، والحد من انتشارها".

وأضاف انه سيتم اصدار باقي نتائج العينات غدا الاحد، والتي تم أخذها للكشف عن السلالة الجديدة، متوقعا أن تكون جميعها إيجابية.



يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، أمس الجمعة، في آخر إحصائية لها، عن تسجيل 11 وفاة، و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

المصدر : بترا

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