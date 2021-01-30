السبت 30-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك: شعرت بهذه الاعراض بعد تلقي لقاح كورونا

انهيار جزء من طريق اربد عمان وتحويل حركة السير

القبول الموحد يُحدث بياناته لطلبة التكميلي - روابط

توجه حكومي لفتح المراكز الثقافية

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

تدهور حافلة وإصابات على طريق المية بالزرقاء

التربية للطلبة : كونوا على أُهبة الاستعداد عصر اليوم

إعادة فتح منشآت اقتصادية الإثنين

حجاوي لـ الوكيل : من المبكر الحديث عن إلغاء الحظر الجزئي

الملك : تلقيت لقاح كورونا التزاما بالتعليمات

السبت، 30-01-2021 01:31 م

ضمن 28 عينة تم فحصها

فلسطين.. 11 إصابة بالطفرة الجديدة لكورونا

فل
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل 11 اصابة بالطفرة الجديدة لفيروس كورونا، وذلك ضمن 28 عينة تم فحصها.

اضافة اعلان

وأشار مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامة النجار، إلى ارتفاع عدد الإصابات بالطفرة البريطانية إلى 28 حالة.


وقال النجار " إن وزارة الصحة الفلسطينية ستعيد العمل بقضية الخريطة الوبائية التي كانت تعمل بها منذ بداية الجائحة، حيث سيتم تتبع كل إصابة بالسلالة الجديدة من مصدرها، بهدف حصر دائرة المخالطين، والحد من انتشارها".

 

وأضاف انه سيتم اصدار باقي نتائج العينات غدا الاحد، والتي تم أخذها للكشف عن السلالة الجديدة، متوقعا أن تكون جميعها إيجابية.


يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، أمس الجمعة، في آخر إحصائية لها، عن تسجيل 11 وفاة، و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

 

المصدر : بترا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
بدء

بدء التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا في دبي

روحاني

روحاني يحذر من موجة كورونا جديدة في إيران

2020-07-01T000000Z_316206534_RC2CKH9VBMLT_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BIONTECH-PFIZER

تطور علمي منتظر قريباً قد يُنهي وجود فيروس كورونا في العالم

كم

مصر تعلن موعد وصول أول دفعات لقاح أسترازينيكا

ح

الجزائر .. انطلاق حملة التطعيم بلقاح ضد كورونا

روسي

روسيا تسجل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
3999

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ88 مليونا

كورونا

الجزائر: 6 وفيات و262 إصابة جديدة بكورونا

بريطان

بريطانيا: تحضيرات في حال خروج إصابات كورونا عن السيطرة

1005231706741831982

روسيا.. استقرار في الإصابات اليومية بكورونا

فيروس-كورونا-1

البحرين: 288 إصابة جديدة بكورونا

5ff034cc4c59b766b7783955

روسيا.. 447 وفاة جديدة بكورونا