فلسطين .. 5 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل 5 وفيات و1048 إصابة جديدة بكورونا و915 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت وزير الصحة ، الدكتورة مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، إنه تم تسجيل 3 وفيات في الضفة الغربية ( رام الله 1، الخليل 1، سلفيت1)، وحالتي وفاة في مدينة القدس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (18)، الخليل (136)، سلفيت (75)، جنين (62)، نابلس (90)، بيت لحم (94)، طوباس (17)، أريحا (18)، طولكرم (33)، رام الله والبيرة (191)، قلقيلية (27)"، مدينة القدس (208)، قطاع غزة (79).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس (43)، الخليل (31)، سلفيت (25)، جنين (11)، نابلس (61)، بيت لحم (0)، طوباس (18)، أريحا (8)، طولكرم (20)، رام الله والبيرة (158)، قلقيلية (8)"، مدينة القدس (182)، قطاع غزة (350).



وأوضحت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

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