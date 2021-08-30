قطر.. تسجيل 205 حالة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 205 حالة جديدة بفيروس كورونا من بينها 138 حالة مجتمعية و67 حالة وافدة من الخارج.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 200 مصاب في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 229246، مشيرة إلى أن 81.6 بالمائة من السكان حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح.



وذكرت أنه "على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا".

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