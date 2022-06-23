كبار السن أكثر استفادة من الجرعة الثالثة من اللقاح ضد كورونا

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة على مقيمين في دور رعاية مسنين أن الجرعة المعززة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا ترفع مستوى الأجسام المناعية المضادة لأوميكرون في الجسم بـ 86%، وهي نسبة أعلى من تأثير الجرعة الثانية، والتي بلغت 28% فقط.



وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كيس وسترن في كليفلاند، وشارك فيها 85 مقيماً في دور رعاية مسنين، و48 عاملاً فيها.



وأظهرت النتائج التي نشرها موقع "ميديكال إكسبرس"، ارتفاع نسبة الأجسام المضادة لأوميكرون لدى العاملين في دور الرعاية بـ 93%.



وقالت النتائج: "تُظهر هذه البيانات أن هذه المجموعة من كبار السن الضعاف الذين يعانون من قيود إكلينيكية ووظيفية مماثلة سيستفيدون بشكل كبير من اللقاح المعزز".



وأضافت "كما تبين أيضاً أن العاملين في مجال الرعاية الصحية حققوا ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأجسام المضادة بعد جرعة معززة. وهم بالغون أصحاء في منتصف العمر، أي يشبهون نسبة كبيرة من عامة الناس".

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